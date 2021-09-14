Кемеровчанам покажут «Катюшу», а новокузнечанам - флешмоб

Фото: пресс-служба АПК

В крупнейших городах региона в среду пройдут концерты в честь присвоения Кемерову звания «Город трудовой доблести».

Напомним, что южная столица Кузбасса этого звания была удостоена ранее.

Праздничные мероприятия в среду начнутся в обеих городах с 16 часов. Кемеровчан приглашают в Парк Победы имени Г.К. Жукова, где тематическую концертно-театрализованную программу представят лучшие творческие коллективы дворцов и школ культуры областного центра. Здесь же можно будет посмотреть на легендарную боевую машину времен Великой Отечественной войны - «Катюшу». Также желающие смогут угоститься в полевых кухнях.

В Новокузнецке торжество пройдет в сквере имени Маршала Жукова. Гостям праздника предложат послушать песни и стихи о войне в исполнении творческих коллективов города. Муниципальный театр «СинТезис» покажет отрывок из постановки по произведениям Александра Твардовского «Василий Теркин». Финалом концерта станет танцевальный флешмоб под песни военных лет.