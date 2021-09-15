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Общество15 сентября 2021 8:35

Мэрия Кемерова объяснила массовое закрытие торговых центров

Горожане жалуются в соцсетях главы региона
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Мэрия Кемерова объяснила массовое закрытие торговых центров.

Мэрия Кемерова объяснила массовое закрытие торговых центров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове жители жалуются на закрытие торговых центов в городе. Об этом горожане написали в соцсетях главы региона.

- Торговые центры бы не закрывали, люди работу теряют! Закрыть легче, чем работу людям предоставить! - отметила жительница.

Администрация областного центра сообщила, что торговые центры: «Гринвич», «Спутник» и «Лапландия» закрыли в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности.

- В настоящее время собственники здания проводят мероприятия по устранению выявленных нарушений, после чего работа торговых центров будет возобновлена, - уточнила мэрия.