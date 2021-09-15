Мэрия Кемерова объяснила массовое закрытие торговых центров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове жители жалуются на закрытие торговых центов в городе. Об этом горожане написали в соцсетях главы региона.

- Торговые центры бы не закрывали, люди работу теряют! Закрыть легче, чем работу людям предоставить! - отметила жительница.

Администрация областного центра сообщила, что торговые центры: «Гринвич», «Спутник» и «Лапландия» закрыли в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности.

- В настоящее время собственники здания проводят мероприятия по устранению выявленных нарушений, после чего работа торговых центров будет возобновлена, - уточнила мэрия.