Губернатор Кузбасса обратился к жителям в преддверии Единого дня голосования. Фото: АПК.

В России 17, 18 и 19 сентября пройдут выборы депутатов в Госдуму. Также предстоят выборы депутата Законодательного Собрания Кузбасса по Мысковскому округу. В городах и районах Кузбасса жители будут выбирать депутатов местных советов, в том числе в Кемерове и Новокузнецке.

Глава региона отметил, что 1676 постоянных и 19 временных избирательных участков подготовлены к работе в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Кроме того, Для тех, кто не может проголосовать на участке существует возможность надомного голосования - для этого нужно подать заявление в свой избирком.

- Избирательное право есть у каждого из нас. И от каждого из нас зависит, как мы им воспользуемся в столь важный для страны момент. Я призываю всех, кому небезразлично будущее Кузбасса и России, прийти на избирательные участки и поддержать ту партию и тех кандидатов, чьи идеи и программы вам наиболее близки, - сообщил Сергей Цивилев.