В Кемерове произошел пожар на территории школы. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове 14 сентября на территории школы №91 на бульваре Строителей загорелись заброшенные мастерские. Очевидцы опубликовали соответствующее видео в соцсети. На кадрах видно, что из-за деревьев около здания поднимается густой белый дым.

- Горит здание на территории школы б-р Строителей, 50а, - отметил житель в социальной сети.

В ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили, что на место было направлено одно подразделение спасателей, которые зафиксировали возгорание в заброшенных мастерских. В результате внутри обгорел мусор на площади трех квадратных метров. Пострадавших нет.