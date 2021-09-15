Ипотека от Россельхозбанка теперь доступна на Циан

Россельхозбанк и Циан запустили дистанционный прием заявок на ипотечные кредиты для пользователей «ЦИАН.Ипотека». Для того, чтобы подать заявку на получение ипотечного кредита в РСХБ, требуется лишь предварительно заполнить стандартную анкету на сайте cian.ru.

Для дальнейшего оформления заявки клиент переходит в личный кабинет платформы Свое Жилье от Россельхозбанка.

Пользователям Циан доступна вся ипотечная линейка РСХБ. В том числе кредиты на жилье на первичном и вторичном рынках (лимит 60 млн рублей, ставка от 7,75%), ипотека на недвижимость в новостройках с господдержкой (лимит 3 млн рублей, ставка от 5,3%), займы на покупку индивидуальных домов, в том числе загородных (лимит 60 млн рублей, ставка от 8%). Кроме того, возможна выдача средств на приобретение городских апартаментов, таунхаусов, коттеджей и земельных участков. Конкретные условия зависят от того, работает ли клиент в бюджетной организации, есть ли у него зарплатная карта, застраховал ли он жизнь и здоровье, а также от размера первоначального взноса, суммы и срока кредита. Подать заявку можно для приобретения объектов недвижимости во всех регионах России. А поскольку Россельхозбанк располагает второй по величине филиальной сетью среди российских банков, у клиентов появляется широкий выбор наиболее удобных для них офисных адресов.

- Развитие цифровых сервисов превращает приобретение недвижимости в простой и менее трудоемкий процесс. Аудитория Циан и экосистемы Своё жильё постоянно растет, и мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству о привлекательных ипотечных предложениях РСХБ узнает еще больше людей, − отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.