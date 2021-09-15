В школах проходят тематические уроки о трудовой доблести Кузбасса. Фото: АПК.

В Кузбассе по поручению губернатора с 13 по 15 сентября в образовательных учреждениях проходят тематические уроки о трудовой истории региона, выдающихся личностях и производственных достижениях жителей и предприятий.

Отметим, что классные часы приурочены присвоению Кемерову звания «Город трудовой доблести». Также этот статус в 2020 году Новокузнецк. Кроме педагогов, к проведению тематических уроков привлечены кузбасские лекторы Российского общества «Знание», сотрудники музеев, архивов, представители советов ветеранов. Также учащиеся самостоятельно готовят выступления, участвуют в викторинах, конкурсах и выставках.

Помимо этого, в Анжеро-Судженске 15 сентября открылась обновленная площадь имени героя Великой Отечественной войны Александра Матросова. Реконструкцию провели на средства гранта, который Анжеро-Судженск получил как «Город трудовой доблести и воинской славы». На торжественный митинг пригласили ветеранов и школьников.

Площадь имени героя Великой Отечественной войны Александра Матросова. Фото: АПК.