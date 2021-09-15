В двух отдаленных поселках Кузбасса стали доступны высокоскоростной интернет и мобильная связь. Фото: АПК.

Более 500 жителей поселков Тяжино-Вершинка и Борисоглебский Тяжинского округа теперь обеспечены интернетом и устойчивой мобильной связью в рамках реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства.

- Конечно, хорошая мобильная связь жизненно необходима, чтобы позвонить родственникам, вызвать врача. Раньше пользовались домашним телефоном, но это не всегда удобно. Сейчас во всем поселке хороший сигнал, можно и в интернет с телефона выйти, - рассказали жители поселка Тяжино-Вершинка.

Уточним, что в 2014 году стартовал первый этап проекта устранения цифрового неравенства. Благодаря программе 166 сел Кузбасса с населением от 250 до 500 человек получили доступ к беспроводному интернету через точки доступа Wi-Fi.