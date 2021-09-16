Названы территории Кузбасса, где выявили 170 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 170 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 35. В Новокузнецке - 33. В Междуреченске - 17. По десять - в Белове и Мысках. По девять - в Анжеро-Судженске, Калтане, Киселевске, Осинниках. Пять - в Ленинске-Кузнецком. По четыре - в Прокопьевске и Новокузнецком МР. По три - в Юрге и Беловском МО. По два - в Гурьевском МО и Юргинском МО. По одному - в Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Таштагольском МР, Тяжинском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 54 583 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 51 937 выздоровели, 1219 скончались, 10 919 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.