В Кемерове на одном из перекрестков изменили схему проезда. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове на перекрестке Тухачевского - Заузелкова запретили поворот налево. В мэрии сообщили, что данное решение приняли для повышения безопасности движения и улучшения пропускной способности улицы Тухачевского.

Центр организации дорожного движения пояснил, что поворот налево на улицу Заузелкова запрещен при движении от проспекта Химиков в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев.

- Альтернативный въезд на улицу Заузелкова возможно будет совершить, повернув направо на улицу Мирную, развернуться на ней, а затем проехать перекресток в прямом направлении, - уточнили в горадминистрации.

Уточним, что в текущем году отремонтировали дорожное полотно на улицах Заузелкова и Мирная по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».