В Кемерове в многоквартирном доме обвалился потолок в подъезде. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове жители дома № 10 по улице Каркаской сообщили, что в подъезде обвалился потолок. Соответствующие фото и видео опубликованы в соцсети. Администрация города прокомментировала, что осыпалась штукатурка с потолка одной из квартир.

На место случившегося выехали специалисты Кемеровской службы спасения, управления ЖКХ, отдела инженерной защиты, комитета по жилищным вопросам. Отмечено, что пострадавших нет. По результатам обследования составят акт и примут решение о дальнейших действиях.

В мэрии добавили, что дом на основании заключения межведомственной комиссии от 20 ноября 2019 года признан аварийным и подлежащим сносу. Жителей, согласно постановлению, должны отселить не позднее 31 декабря 2029 года. Сейчас в доме проживает восемь семей — 25 человек.

- Вопрос о сроках расселения и сноса домов, признанных аварийными будет решаться по мере принятия на федеральном уровне соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих снос и расселение таких домов, а также поступления средств на данные цели, - уточнили в горадминистрации.