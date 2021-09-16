Мэрия показала проект нового терминала в аэропорту Новокузнецка. Фото:instagram/skuznetsov_nk.

Глава Новокузнецка показал, как будет выглядеть новый терминал аэропорта. Он отметил, что проект уже есть, но его предстоит утвердить.

Сергей Кузнецов рассказал, что здание будет трехэтажным, с телетрапами. Предусмотрят возможность для подъезда междугородних автобусов. Зоны для разворота и стоянки. Отметим, что объект планируют сдать до февраля 2023 года.

Также мэр уточнил, что проект будут реализовывать в два этапа. Кроме того, существующий терминал будет сохранен. Его закроют на реконструкцию после того, как новый аэровокзал запустят в эксплуатацию. В прежнем помещении расположатся гостиница, ресторан и торговые объекты. Сейчас на территории продолжаются изыскания.