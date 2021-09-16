Кузбасские школьники учатся с телефонами Xiaomi и умными часами

Фото: пресс-служба МегаФона.

Очередной учебный год в Кемеровской области начался для 300 тысяч школьников, которые принесли с собой в классы не только тетради, пеналы и сменку, но и новые гаджеты. Это подтверждает динамика продаж в салонах связи МегаФона. В компании проанализировали, какие девайсы предпочитают современные ученики.

В Сибири самый активный рост спроса перед началом учебного года показали детские «умные» часы. В августе продажи гаджетов для младших школьников с SOS-кнопкой и возможностью определять местоположение ребенка, по сравнению с июлем 2020 года, выросли почти в два раза.

Однако самым покупаемым девайсом по-прежнему остаются смартфоны. По данным аналитиков МегаФона, спрос на них вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом лидер продаж с прошлого учебного года сменился: Xiaomi с долей 34% опередил Samsung (31%). На третьем месте – бюджетный бренд Realme, на который приходится 13% от всех проданных смартфонов.

При выборе первого смартфона для будущего школьника или нового гаджета для подростка взрослые отдают предпочтение гаджетам стоимостью до 15 тысяч рублей. Самой востребованной моделью телефона оказался Xiaomi Redmi 9A. Родителей привлекли повышенный ресурс аккумулятора, специальная технология, снижающая нагрузку на глаза, и скидка на устройство при оплате связи по тарифам #БезПереплат, которая действует до октября.