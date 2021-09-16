Россельхозбанк повышает доходность накопительных счетов до 7%

Россельхозбанк повысил ставки по одним из самых востребованных у клиентов сберегательных инструментов - накопительным счетам. Ставки «подросли» на 0,20 - 0,80 процентных пункта, и теперь по накопительному счету в рамках тарифного плана «Моя выгода» максимальная ставка составляет 7%. Она действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более.

При первоначальном взносе на накопительный счет «Моя выгода» устанавливается процентная ставка 4,2% годовых, далее ставка растет до 7% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Проценты ежемесячно зачисляются на счет, увеличивая его доходность.

Накопительный счет открывается без ограничения срока действия как в офисах Банка, так и в дистанционных каналах обслуживания. Минимальный размер остатка на банковском счете не установлен. Пополнять счет и управлять им клиенты могут быстро и удобно в Интернет-банке и Мобильном банке

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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