Названы территории Кузбасса, где выявили 164 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 164 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 33. В Новокузнецке - 30. В Междуреченске и Белове - 15. В Прокопьевске - 14. Девять - в Анжеро-Судженске. Семь - в Осинниках. Шесть - в Мысках. По пять - в Юрге, Кемеровском МО и Новокузнецком МР. Четыре - в Калтане. Три - в Киселевске. По два - в Ленинске-Кузнецком, Краснобродском, Гурьевском МО, Юргинском МО. По одному - в Беловском МО, Ижморском МО, Промышленновском МО, Тяжинском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 54 747 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 52 113 выздоровели, 1224 скончались, 9 893 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.