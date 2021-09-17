В Кузбассе из-за страшной аварии перекрыли участок трассы. Фото:Инцидент Кузбасс /ВКонтакте. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

На трассе Кемерово - Новокузнецк 17 сентября случилось тройное ДТП. В областном ГИБДД сообщили, что в районе села Панфилово в сторону города Кемерово временно ограничили движение транспорта в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и ликвидации последствий ДТП.

В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля Hino остановился на правой полосе проезжей части. Спустя время водитель другого грузового автомобиля той же марки наехал на стоящее транспортное средство, после чего столкнулся с автомобилем Toyota и опрокинулся. В результате ДТП травмированы водители грузовых машин и пассажир легкового. Все они доставлены в медучреждение.

По факту аварии проводят проверку, установят степень вины каждого из участников, а также примут решение в соответствии с законодательством.

Объезд транспорта организовали по дороге «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга». Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута.