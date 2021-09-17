Прокуратура проверяет жилой дом с обрушившимся потолком в Кемерове. Фото: Прокуратура Кемеровской области.

Прокуратура Кузбасса в ходе мониторинга СМИ выявила информацию об обрушении потолка в подъезде жилого дома по улице Каркасной, 10 в Кемерове. В связи с этим организовали проверку исполнения жилищного законодательства с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции Кузбасса.

На месте работал прокурор Кировского района. В результате произошедшего никто не пострадал. В случае выявления нарушений примут комплекс мер для их устранения.

Напомним, что 16 сентября жители сообщили, что в подъезде обвалился потолок. Соответствующие фото и видео опубликованы в соцсети. На место случившегося выехали специалисты Кемеровской службы спасения, управления ЖКХ, отдела инженерной защиты, комитета по жилищным вопросам.