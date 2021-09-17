В Кемерове 93-летняя жительница получила травму на выборах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кемерове 17 сентября 93-летняя жительница пришла на избирательный участок по улице Весенняя и получила травму. В Кузбасском центре медицины катастроф рассказали, что сигнал о случившемся поступил в 9.48. На место в течение 11 минут прибыла бригада скорой помощи.

Уточняется, что женщина получила легкую травму в результате падения. Для исключения возможных последствий горожанку доставили бригадой скорой в дежурный стационар. В медучреждении пациентку обследовали и назначили амбулаторное лечение.

Напомним, что в Кузбассе стартовали выборы. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября с 08.00 до 20.00. Всего на территории региона работают 1 676 постоянных и 19 временных избирательных участков.