В кузбасском селе открылся Дом детского творчества после капитального ремонта. Фото: АПК.

В селе Сосновка Новокузнецкого района открылся Дом детского творчества, в котором смогут заниматься около 300 школьников. В областной администрации рассказали, что всего на ремонт и оснащение направили около 3,6 миллиона рублей. Оборудование поступило в рамках нацпроекта «Образование», финансирование составило 2 миллиона рублей из федерального бюджета. На капитальный ремонт муниципалитет выделил более 1,6 миллиона рублей.

В здании полностью отремонтировали коридоры, учебные кабинеты, заменили внутренние и входные двери, окна, благоустроили прилегающую территорию. Ребята смогут заниматься по шести направлениям: техническое, естественно-научное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, художественное и физкультурно-спортивное.

В 2021 году по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» дополнительные места в кружках и секциях создадут во всех 34 муниципалитетах Кузбасса. Современное дополнительное образование смогут бесплатно получать 28 тысяч детей.