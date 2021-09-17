АО СК «РСХБ-Страхование» запускает продажу полисов для возмещения затрат на лекарства

АО СК «РСХБ-Страхование» запускает продажи нового коробочного страхового продукта «Доступные лекарства». Новая программа страхования позволит клиентам АО СК «РСХБ-Страхование» компенсировать часть расходов на покупку назначенных врачом лекарств.

Страховая программа работает следующим образом: клиент получает у врача рецепт или иной документ, подтверждающий факт назначения лекарственного препарата, покупает лекарство в любой аптеке, затем предоставляет необходимые документы и чеки на покупку лекарств в страховую компанию и получает компенсацию. В зависимости от суммы чека клиенту будет компенсировано от 10% до 25% стоимости препаратов, но не более 50 тыс. рублей. Оформить программу «Доступные лекарства» могут клиенты в возрасте от 18 до 70 лет. Срок страхования - один год.

Оформить продукт можно онлайн на сайте АО СК «РСХБ-Страхование».

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

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