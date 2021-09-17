В Кузбассе молодожены отправились голосовать на выборы перед ЗАГСом. Фото: АПК.

В Анжеро-Судженске молодожены Светлана Шварц и Александр Эглис заехали в избирательный участок перед торжественной регистрацией брака. Пара рассказала, что сподвигло их отправиться на выборы в день создания новой семьи.

- Это кажется очень символичным - создать семью в день определения будущего своей страны, - прокомментировали молодожены.

Напомним, что в Кузбассе стартовали выборы. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября с 08.00 до 20.00. Всего на территории региона работают 1 676 постоянных и 19 временных избирательных участков. Также в Анжеро-Судженске на выборах проголосовала 100-летняя участница войны.