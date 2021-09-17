В ДТП на улице Кемерова пострадали шесть человек, включая двух девочек-подростков

Фото: Ирина ВЛАДИМИРОВА, "Вконтакте"

В Кемерове сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло в пятницу, 17 сентября, около 15.00 на улице Волгоградской возле дома №26. По первоначальной информации, авария произошла из-за неправильного поворота во двор.

Обстоятельства проишествия рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что виновником ДТП стал водитель автомобиля Lifan. Он, двигаясь по улице Волгоградской в строну проспекта Химиков, стал поворачивать налево - во двор дома. В итоге, не убедившись в безопасности маневра, не пропустил автомобиль Skoda, который двигался по Волгоградской по встречной полосе прямо - в сторону проспекта Ленина.

Машины столкнулись, от удара «китайца» откинуло, он опрокинулся и задел Chevrolet Cruze, двигавшийся в попутном направлении.

В результате ДТП шесть человек, том числе две 14-летние девочки, находившиеся в салоне автомобиля китайского производства, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

- В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте дорожно-транспортного происшествия, устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.