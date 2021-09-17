В Кемерове временно ограничат движение около Соснового бора. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове 18 сентября временно изменят движение и ограничат парковку в районе Соснового бора. На его территории будут проходить мероприятия всероссийского забега «Кросс нации».

Ограничения начнут действовать с 10.00 до 16.00. От улицы Терешковой организуют одностороннее движение к заезду на территорию бора. Выезд из Соснового бора будет осуществляться через 1-й и 2-й переулки Волкова в сторону проспекта Шахтеров.

На близлежащих улицах для улучшения пропускной способности дорог запретят стоянку автомобилей - участки обозначат временными дорожными знаками.