В Кузбассе явка на выборах составила 20,44%. Фото: АПК.

В Кузбассе 17 сентября начались выборы. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября с 08.00 до 20.00. Жителям предстоит выбрать депутатов в Госдуму России восьмого созыва. Также проходят выборы в Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Кроме того, довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.

По состоянию на 15.00 17 сентября, явка на выборы составила 20,44%. Политолог Юлия Стрелкова отметила, что Кузбасс голосует очень активно.

- В этом году, из-за коронавируса, голосование продлится три дня. Тем не менее, только в середине первого дня голосования, в Кузбассе проголосовало почти четверть избирателей. Это очень хороший показатель, радует, что жители региона стремятся выразить гражданскую позицию. Думаю, по итогам всех трех дней голосования, явка окажется достаточно высокой, - подчеркнула она.

Всего в регионе работают 1676 постоянных и 19 временных избирательных участков. На всех участках действуют противоэпидемические меры: голосующим измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают маску и перчатки.