Пользователи Tele2 сохранят файлы в облаке «Tele2 Диск»

«Tele2 Диск» позволяет пользователям создавать, хранить и переносить контакты, фотографии, музыку, мультимедийные файлы и другую важную информацию.

Tele2 - альтернативный оператор мобильной связи, запускает облачный сервис для хранения информации. «Tele2 Диск» позволяет пользователям создавать, хранить и переносить контакты, фотографии, музыку, мультимедийные файлы и другую важную информацию. Причем независимо от операционной системы гаджета, настроенных учетных записей, установленных приложений и других факторов.

Пользователи ресурса могут быть уверены в сохранности данных: они надежно защищены паролем, зашифрованы и доступны только клиенту в любое время и с любого его устройства. Нередко доступ к файлам нужен одновременно со смартфона, планшета и компьютера. Сервис позволяет синхронизировать данные сразу с нескольких устройств. Можно настроить автоматическое копирование: все новые фотографии, видеофайлы и контакты будут отправляться с устройства на «Tele2 Диск». Хранение данных в независимом облаке позволит быстро восстановить их в любой момент. При этом объем облачного хранилища составляет 350 Гб. А плата за пользование составляет от 4 рублей (при хранении контактов) до 11 рублей (прочие файлы).

Другое важное преимущество – пользователи могут платить за хранение информации в облаке только в те дни, когда это потребуется, а не за месяц целиком. Чтобы воспользоваться новым облачным хранилищем клиенту оператора необходимо скачать приложение «Tele2 Диск» в App Store или Google Play, либо пройти по ссылке disk.tele2.ru.