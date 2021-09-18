В Кузбассе без вести пропала 15-летняя девочка. ВКонтакте/la_kemerovo.

В поселке городского типа Верх-Чебула 15-летняя Арина Атяжкина ушла в неизвестном направлении. С 17 сентября о ее местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшей - 160 сантиметров, у нее нормальное телосложение, волосы светло-русые и карие глаза. На ней были красная куртка, черная футболка, черные трико и белые кроссовки.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшей девочки, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.