В Кузбассе явка за первый день на выборах составила 33,74%. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кузбассе 17 сентября по итогам первого дня голосования на избирательные участки пришли 656 621 человек. По состоянию на 20.00 явка составила 33,74%. В Промышленновском и Тяжинском муниципальные округах были самые активные избиратели.

Председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова рассказала, что все бюллетени после окончания работы участковых избирательных комиссий в 20.00 были помещены в специальные сейф-пакеты и сложены в сейфы, которые находятся под наблюдением видеокамер.

Напомним, что голосование проходит 17, 18 и 19 сентября с 08.00 до 20.00. Жителям предстоит выбрать депутатов в Госдуму России восьмого созыва. Также проходят выборы в Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Кроме того, довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.