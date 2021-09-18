Названы территории Кузбасса, где выявили 165 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 165 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 32. В Новокузнецке - 31. В Междуреченске - 18. В Белове - 15. В Прокопьевске - 13. Десять - в Анжеро-Судженске. Семь – в Киселевске. По шесть - Калтане, Мысках и Осинниках. Пять - в Юрге. Четыре - Гурьевском МО. По два - в Тайге, Ижморском МО, Таштагольском МР, Яшкинском МО. По одному - в Краснобродском, Топкинском МО, Юргинском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 54 912 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 52 286 выздоровели, 1230 скончались, 10 300 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.