Полиция Кузбасса подключилась к поискам без вести пропавшей 15-летней девочки. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что пропавшая 15-летняя Арина Атяжкина ушла 17 сентября около 14.30 из социального учреждения в Чебулинском районе. До настоящего момента местонахождение девочки неизвестно.

Рост пропавшей - 162 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, волосы длинные темно-русые, глаза карие. Носит очки. На ней были красная куртка, темные брюки и белые кроссовки.

Кроме того, ранее подросток неоднократно объявлялась в розыск как без вести пропавшая. Около 700 человек ее искали в лесу в октябре 2020 года. Девочку нашли только на третьи сутки.

Сотрудники полиции просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам: 8-(384-44)-2-12-62, 2-17-67 или «02» («102» - с мобильного).