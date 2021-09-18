Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 сентября 2021 10:45

В Кузбассе стая чипированных собак покусала ребенка за лицо

Животные набросились на девочку во время прогулки
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе стая чипированных собак покусала ребенка за лицо. Фото: Инцидент Кузбасс/ВКонтакте.

В Кузбассе стая чипированных собак покусала ребенка за лицо. Фото: Инцидент Кузбасс/ВКонтакте.

Накануне в Киселевске стая чипированных собак набросилась на девочку во дворе около дома №10 по улице 50 лет города. Об этом рассказала мать ребенка в соцсети.

- Бегает свора собак с чипами. Вчера моя дочь гуляла во дворе, не провоцируя их, две из этих собак покусали за лицо. В больнице говорят одно и то же, пострадавших много, как детей, так и взрослых,- рассказала жительница.

Женщина уточнила, что стая собак также обитает на территории школы №28 в районе Красный Камень. Горожанка выразила недоумение по поводу применяемых чипов, так как животные проявляют агрессию.