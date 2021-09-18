В Кузбассе супружеская пара отметила золотой юбилей прямо на избирательном участке.

В Осинниках Александр и Валентина Харченко, прожившие вместе 50 лет, отметили золотой юбилей на избирательном участке, который располагается в местном ЗАГСе. Супруги и проголосовали, и стали главными действующими лицами торжественной церемонии, посвященной юбилею.

- Прожито 50 лет совместной жизни. За это время было разное, но вместе мы благодаря пониманию и заботе, которые проявляли во всех житейских ситуациях, - рассказали юбиляры.

Семья Харченко вырастила троих детей, на двоих наработали около 80 лет стажа и всегда принимали участие в выборах. Супруги пришли отдать свои голоса за будущее своих детей, семерых внуков и внучек, правнука.