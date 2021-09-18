В Кузбассе 25 машин скорой помощи и новое оборудование поступило в больницы. Фото: АПК.

В Кузбассе 21 автомобиль поступил по распоряжению Правительства РФ, еще четыре - в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также в Кузбасской клинической инфекционной больнице установили современную систему компьютерной томографии в рамках программы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Автомобили, которые поступили по нацпроекту, относятся к классу «С» и позволяют проводить реанимационные мероприятия. На маршруты линейных бригад скорой медицинской помощи выйдут автомобили класса «В». Всего в регионе за 2018-2020 годы приобретено более 140 новых машин скорой помощи. В настоящий момент обновление автопарка медицинской службы скорой помощи составляет 60%.

В Кузбасской клинической инфекционной больнице будут проводить качественную диагностику органов грудной клетки больным с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Установили новую компьютерную томографическую систему. Стоимость оборудования составила 67 миллионов рублей. Также возможности нового томографа позволяют оперативно выявлять туберкулез у ВИЧ-инфицированных.