Губернатор наградил активистов волонтерского движения Кузбасса. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса 16 сентября в встретился с 82 добровольцами, которые принимают участие в социальном, экологическом, культурном, спортивном, патриотическом и медицинском волонтерстве.

Глава региона наградил 10 самых активных ребят почетными знаками «Доброволец Кузбасса». Памятными адресами губернатора Кузбасса отмечены 72 человека, которые им вручили зампредседателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев и министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Также ребята смогли задать интересующие вопросы Сергею Цивилеву, обсудили перспективы развития волонтерского движения. Встреча прошла в формате дискуссионной площадки проекта «Диалог на равных», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и призван показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия - это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.