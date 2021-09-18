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Общество18 сентября 2021 14:39

В Кузбассе открылось отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов

Специально оборудованное отделение поможет людям улучшать жизнедеятельность
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе открылось отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов. Фото: АПК.

В Кузбассе открылось отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов. Фото: АПК.

В Мысках открылось оборудованное отделение, которое поможет пожилым людям, инвалидам, маломобильным и гражданам с сенсорными и ментальными нарушениями поддерживать активный образ жизни.

Открытие отделения — одно из мероприятий по созданию в Кузбассе системы долговременного ухода в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Из федерального и областного бюджетов выделено 1,2 млн рублей.

Приобретено оборудование для Школы ухода, многофункциональная кровать, муляж-тренажер для проведения практических занятий, технические средства реабилитации для проката, средства для проведения релаксационных мероприятий.

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