В новокузнецком техникуме открылись современные мастерские

В Кузнецком техникуме сервиса и дизайна имени В.А. Волкова открылись инновационные кабинеты. Студенты в мастерских студенты смогут получать практические навыки по четырем профилям: «Технология эстетических услуг», «Флористика», «Графический дизайнер» и «Реклама».

- По нацпроекту «Образование» в ссузах и техникумах Кузбасса оборудуем инновационные мастерские по самым разным профилям. Это учебные аудитории, оснащенные современной техникой, позволяющей воссоздать реальные производственные ситуации для будущих молодых профессионалов, - рассказал Сергей Цивилев.

Глава региона добавил, что до конца года в регионе откроется еще 16 мастерских в четырех техникумах и колледжах разного профиля. На оснащение четырех мастерских в новокузнецком техникуме по нацпроекту «Образование» выделено свыше 23 миллионов рублей.