В Кузбассе явка во второй день на выборах составила 46,57%. Фото: АПК.

В Кузбассе 18 сентября к 15.00 явка на выборы в Государственную Думу составляет 46,57%. Все участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме.

Избиратели, которые по уважительным причинам не в состоянии посетить избирательный участок, могут подать в избирательную комиссию заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования до 14.00 19 сентября. Просьбу можно передать устно самому избирателю или при содействии других лиц.

Напомним, что голосование проходит 17, 18 и 19 сентября с 08.00 до 20.00. Жителям предстоит выбрать депутатов в Госдуму России восьмого созыва. Также проходят выборы в Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Кроме того, довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.