В Кузбассе пропавшую школьницу нашли живой в болоте

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В спасательной операции были задействованы около 150 человек и специальная техника.

Напомним, что в дежурную часть ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу поступило сообщение о том, что 17 сентября в дневное время ушла из социального учреждения и пропала без вести 15-летняя Арина Атяжкина.

В поисковых мероприятиях принимали участие полицейские, спасатели МЧС, следователи Следственного комитета, сотрудники Росгвардии, волонтеры и местные жители. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, по указанию начальника управления генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова для усиления поисковой группы прибыли сотрудники и руководители профильных подразделений областного полицейского Главка. Для прочесывания лесного массива применялись болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы. С воздуха территорию просматривали при помощи вертолета Росгвардии и квадрокоптера.

Поиски продолжились и с наступлением темноты. с наступлением темноты. В итоге школьница была обнаружена увязшей в болоте в примерно в двух километрах от населенного пункта. Девочка была жива, ей оперативно оказали медицинскую помощь.

Это уже не первый случай масштабных поисков Арины. Так в октябре 2020 года около 700 человек искали ее в лесу после очередного ухода. Девочку нашли тогда только на третьи сутки.