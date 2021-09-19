Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 19 сентября в Кузбассе было выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на три больше, чем день назад.

В тройке лидеров по числу выявленных больных за сутки южная столица региона вновь обошла официальную. В Новокузнецке их зафиксировано 26, а в Кемерове - 21. Показатели в других территориях такие: Междуреченск -15, Прокопьевск - 14, Юрга - 11, Белово - 10, Мыски - 9, Анжеро-Судженск, Гурьевский МО и Яйский МО - по 7, Калтан и Осинники - по 6, Киселевск , Краснобродский и Ленинск-Кузнецкий - по 5, Новокузнецкий МР - 4, Кемеровский МО - 3, Тайга, Юргинский МО и Яшкинский МО- по 2, Таштагольский МР - 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки вновь превысило число заболевших - их171.Таким образом, в Кузбассе 52457 больных справились с болезнью.

Умерли пять пациентов - женщина 1956 года рождения и четверо мужчин, самый старший из которых был 1955 года рождения, а младший – 1969-го . У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне различных патологий.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1235 человек.

По состоянию на утро 19 сентября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1388 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11044 человек.