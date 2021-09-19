В Кузбассе уже 57,21% избирателей выполнили гражданский долг

Фото: пресс-служба АПК

Сегодня, 19 сентября, проходит финальный день голосования на выборах в Госдуму. Участки работают с восьми часов утра до восьми вечера. Напомним, что в Кузбассе работают 1697 избирательных участков. Также избиратели могут проголосовать на дому.

По итогам уже прошедших двух дней, по данным пресс-службы администрации Правительства Кузбасса, в регионе проголосовало 1 миллион 107 тысяч 95 человек - это 57,21% избирателей. Лидерами по явке стали Промышленновский, Юргинский и Тяжинский муниципальные округа.

В Мариинском муниципальном районе, к примеру, проголосовал 101-летний ветеран войны Петр Иванович Шипулин. Он считает выборы своим гражданским долгом и никогда их не пропускает.

В Ленинске-Кузнецком проголосовала заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу, четырехкратная чемпионка Европы и мира Татьяна Ельцова.