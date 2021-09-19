Кузбассовец Головин снова начал забивать

Фото: Инстаграм А.Головина

Сегодня, 19 сентября, состоялся матч 6-го тура французской Лиги 1. В Ницце хозяева поля из одноименной команды на стадионе «Альянц Ривьера» принимала «Монако». Игра завершилась со счетом 2:2.

При этом гости повели в счете на 39-й минуте. Отличился 25-летний воспитанник кузбасского футбола Александр Головин, российский полузащитник «Монако». Увы, забитый мяч не помог итоговой победе: во втором тайме хозяева забили дважды, а на 77-й минуте «Монако» восстановил статус-кво с помощью пенальти.

«Ницца», набрав 10 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» (5) располагается на 13-й строчке.

Примечателен этот матч для кузбасских болельщиков тем, что Александр Головин открыл-таки счет забитым мячам в чемпионате Франции в текущем сезоне Лиги 1. Напомним, что в предыдущем чемпионате россиянин забил пять голов в 21 матче.