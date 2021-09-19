В Кузбассе закрылись все избирательные участки

Фото: пресс-служба АПК

Ровно в восемь часов вечера на территории региона закончилось голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации восьмого созыва, Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке, довыборах в областной парламент по 22-му Мысковскому избирательному округу.

Свое право оказать поддержку тем или иным партиям и кандидатам имели свыше 1,95 миллиона жителей Кузбасса. По информации регионального избиркома, к трем часам дня явка на выборы составила 66,46%. Окончательная цифра прояснится позже, но можно напомнить, что в предыдущих выборах в Госдуму на территории региона собрали рекордные 86,8 процентов избирателей.

В выборах этого года поучаствовало много известных кузбассовцев. Так, свой голос пришла отдать новокузнечанка Анна Филиппова, обладательница почетного звания Миссис Россия-2021.

А в Мысках, как сообщила пресс-служба администрации Правительства Кузбасса, избиратели смогли не только исполнить свой гражданский долг, но и познакомиться с традиционными нарядами коренного народа - шорцев. В Городском центре культуры открыли импровизированную выставку национальной шорской одежды.

Не обошлось и без нарушений. Избирательная комиссия в Кузбассе вынужденно частично аннулировала бюллетени для голосования на двух участках - в Кемерове и Таштаголе. Причиной стали вбросы бюллетеней, зафиксированные наблюдателями.