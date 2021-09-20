Мэрия Киселевска прокомментировала случай нападения бездомных собак на девочку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Киселевске в районе Красного Камня бездомные собаки покусали девочку за лицо. Ранее мама ребенка рассказала, что дочь гуляла во дворе и животные набросились на нее. Администрация города прокомментировала инцидент.

- Зафиксирован случай нападения стаи собак на ребенка. Заявка по отлову собак в районе Красного Камня по ул. 50 лет Города, 10 повторно передана муниципальному подрядчику «ОБЖ» (отлов бездомных животных). Подрядчик произведет отлов безнадзорных животных по данному адресу на этой неделе. Агрессивные собаки будут изолированы, - сообщили в мэрии.

Также добавили, что киселевчане могут самостоятельно оставлять заявки на отлов собак по телефонам 8-(38464)2-17-61, 8-(38464)2-09-77.