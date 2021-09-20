Названы территории Кузбасса, где выявили 163 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 165 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 21. В Новокузнецке - 18. В Прокопьевске - 15. В Междуреченске - 14. Десять - в Юрге. По девять - в Анжеро-Судженске и Белове. Восемь - в Осинниках. Семь - в Яйском МО. По шесть - в Киселевске, Мысках и Гурьевском МО. Пять - в Краснобродском. По четыре - в Калтане и Ленинске-Кузнецком. По три - в Беловском МО, Новокузнецком МР, Юргинском МО. По два - в Тайге, Ленинск-Кузнецком МО, Таштагольском МР. По одному - в Полысаеве, Ижморском МО, Кемеровском МО, Мариинском МО, Тяжинском МО и Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 55 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 52 629 выздоровели, 1241 скончались, 10 283 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.