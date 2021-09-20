Следком Кузбасса проводит проверку по факту нападения бродячей собаки на восьмилетнюю девочку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следком Кузбасса выясняет все обстоятельства произошедшего в Киселевске, где на девочку напала бродячая собака. По данному факту проводится доследственная проверка. Ранее об инциденте рассказала мама ребенка в соцсети. Также администрация города прокомментировала случай.

В ведомстве уточнили, что 17 сентября во дворе многоэтажного дома бродячая собака укусила восьмилетнюю девочку. Ребенок рассказал о произошедшем родителям, когда пришел домой. Взрослые сразу обратились в больницу.

- В медицинском учреждении истребованы документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, какой вред причинен здоровью девочки, - сообщает Следком Кузбасса.

Добавили, что устанавливают очевидцев произошедшего, организацию, ответственную за отлов бродячих собак, и порядок обращения с бездомными животными. По предварительным данным агрессию проявило животное, которое ранее уже отлавливалось. Также устанавливают местонахождения бродячих собак, в том числе животного, укусившего девочку. По результатам проверки примут процессуальное решение.