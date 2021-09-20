Жителей Кемерова предупредили об отключении телерадиосигнала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове 23 сентября в связи с плановыми работами с 00.00 до 06.00 отключат каналы цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 общей продолжительностью 4 часа. Об этом сообщили в администрации города.

В состав первого мультиплекса входят каналы: Первый, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Пятый, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр. В составе второго: РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ.

Также сигнал отключат на радиостанциях: «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк», «Ди ФМ», «Русское радио».