Россельхозбанк запустил медиаплатформу для фермеров «Агромнение»

Фото: Россельхозбанк.

Стриминговый сервис «Агромнение» запустил РСХБ на платформе Своё Фермерство. С его помощью аграрии смогут участвовать в видеостримах и онлайн-встречах с ведущими учеными и экспертами АПК, узнавать новости агросектора, принимать участие в мастер-классах от финансовых экспертов банка. Кроме того, аграрии смогут делиться собственным контентом и даже становится героями интервью или live-беседы. За первые 10 дней стримминговым сервисом воспользовались более 20 тысяч человек.

На базе сервиса «Агромнение» еженедельно проводится от 2 до 4 live-бесед с научно-исследовательскими организациями и экспертами АПК. На медиаплатформе уже доступны десятки видеозаписей с ведущими научными центрами РФ по тематикам: технологии возделывания, развитие селекции, плодородие почв, садоводство, защита с/х культур и животноводство.

- Мы уверены, что медиаплатформа «Агромнение» на базе экосистемы Своё Фермерство станет популярной площадкой, куда фермеры и агропредприниматели будут возвращаться снова и снова за новыми знаниями, экспертными советами и лайфхаками от коллег «по цеху». При этом знания они смогут получать как в прямом эфире благодаря отлаженной системе видеостриминга, так и просматривая видео в записи и изучая статьи в удобное для себя время. Кроме того, медиаплатформа – это прекрасная возможность для агропредпринимателей заявить о себе, став героем интервью или автором собственной «колонки» или видео-блога с лайфхаками и советами на основе личного опыта, - говорит директор Центра развития финансовых технологий Батурова Елена.

Партнерский материал.

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