В Кузбассе явка на выборах составила 77,19%. Фото: АПК.

Предварительные итоги подсчета голосов на выборах депутатов Государственной Думы озвучила избирательная комиссия Кузбасса. По состоянию на 10.00 20 сентября в голосовании в Кемеровской области приняли участие 77,19% избирателей.

В регионе с результатом с результатом 72,24% лидирует партия Единая Россия, КПРФ набирает 9,04 %, ЛДПР - 5,88%. Процедура подсчета голосов продолжается.

Напомним, на территории Кузбасса проходило 19 избирательных кампаний: выборы в Госдуму России восьмого созыва, Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также довыборы в областной парламент по 22-му Мысковскому избирательному округу.