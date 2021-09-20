В Кузбассе за три года создали 31 современную цифровую школу. Фото: АПК.

В регионе капитально отремонтировали 25 общеобразовательных учреждений: в 2019 году - пять, в 2020 - 10, в 2021 году к 1 сентября введено 10 школ в рамках губернаторской программы «Моя новая школа». Шесть новых школ построено по нацпроекту «Образование».

В настоящее время в Прокопьевске, селе Старопестерево и Юрге идут работы в образовательных организациях по губернаторской программе «Моя новая школа». Также строятся школы в микрорайоне 15А на 1 050 учащихся и в микрорайоне 7Б на 1 225 учащихся в Кемерове, школа в Юрге на 550 мест и в Анжеро-Судженске на 1000 мест. В рамках нацпроекта «Образование».

Также в селе Елыкаево продолжается строительство регионального центра выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» по нацпроекту «Образование». Учебный корпус Центра рассчитан также на реализацию естественно-научной и технической направленностей, частично на ИЗО-деятельность и шахматы. После открытия в марте 2022 года обучаться в «Сириус-Кузбасс» будут 80 ребят с 5 по 11 классы в смену, что составит около 1 200 слушателей в год.