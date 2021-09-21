В Кузбассе огнеборцы спасли двоих детей при пожаре в пятиэтажном доме. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Гурьевске 20 сентября случился пожар в пятиэтажном доме на улице 30 лет Победы. Об этом сообщили очевидцы. В ГУ МЧС по Кемеровской области рассказали, что сигнал о возгорании специалисты получили в 16.14. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры, которая расположена на третьем этаже, шел дым. Плотное задымление наблюдалось в одном из подъездов.

- Одновременно с подачей ствола на тушение огнеборцы провели разведку, в ходе которой по лестничным маршам были выведены на улицу семь жильцов подъезда, в том числе двое детей, - уточнили в ГУ МЧС Кузбасса.

В ведомстве добавили, что полностью пожар потушили в 16.25. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники. В результате пожара пострадавших нет.