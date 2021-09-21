Прогноз урожая и покупка сельхозживотных в цифровом формате: «Сколково» подвело итоги акселератора Россельхозбанка

В 2020 году Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Россельхозбанк запустили совместный «Акселератор РСХБ» по поиску перспективных технологических стартапов для финансового и агропромышленного секторов. 4 из 6 финалистов, реализовавших пилотные проекты с Россельхозбанком, стали резиденты «Сколково».

На участие в акселераторе поступило более 350 заявок от стартапов со всей России. В финал вышли 10 лучших технологических стартапов, которые предложили наиболее интересные технологические разработки и смогли показать эффективность своих решений. Итогом сотрудничества резидентов Фонда «Сколково» с Россельхозбанком стали следующие проекты:

Команда «Тензор Филдс» реализовала на платформе Своё Фермерство инновационный сервис «Прогноз урожая». Он позволяет повысить информированность фермера о перспективности использования отдельных сельскохозяйственных культур.

Разработчик программного обеспечения «Агросервис» усовершенствовал процесс покупки сельхозживотных в цифровом формате. Теперь на маркетплейсе Своё Фермерство любой продавец может привязать к карточке животного актуальную информацию о нем.

Совместно с компанией «Факультетус» Россельхозбанк предоставил возможность фермерским хозяйствам и предприятиям агросектора находить и трудоустраивать студентов Российских вузов с помощью сервиса «Работа» на платформе Своё Фермерство.

Компания «Биорг» предложила решение на основе искусственного интеллекта для автоматического распознавания текста в ипотечных заявках и верификации данных, которые ввел клиент. Благодаря разработке комплекты ипотечных документов, загружаемых на платформу Своё Жильё, стали обрабатываться в несколько раз быстрее по сравнению с ручным вводом.

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