Названы территории Кузбасса, где выявили 159 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 159 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 32. В Кемерове - 25. В Междуреченске - 17. В Прокопьевске - 13. Десять - в Белове. По восемь - в Мысках и Осинниках. По семь - в Анжеро-Судженске и Киселевске. По пять - в Калтане и Юрге. По три - в Гурьевском МО и Новокузнецком МР. По два - в Тайге, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Таштагольском МР, Яшкинском МО. По одному - в Ленинске -Кузнецком, Ижморском МО, Топкинском МО, Тяжинском МО, Чебулинском МО, Юргинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 55 402 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 52 804 выздоровели, 1246 скончались, 9831 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.